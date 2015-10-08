Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ При поддержке министерства связи и высоких технологий (МСВТ) и совместной организации Парка высоких технологий и Школы бизнеса İE в Баку состоится международный конкурс стартапов IE Venture Day.

Мероприятие, которое пройдет 3 декабря и соберет местных и международных стартаповцев, является конкурсом pitch-off. Отметим, что после участия в организованном Школой бизнеса İE конкурсе Venture Day стартап из Испании "tyba.com" привлек более 1 млн. евро и стал одной из самых известных платформ работодателей в Европе.

В целом, за последние 4 года принимающие участие в İE Venture Day стартапы привлекли более 12 млн. евро. Желающие принять участие в конкурсе в Баку, так сказать, "не выходя из дома", смогут получить шанс представить свой бизнес перед авторитетными инвесторами и венчурными капиталистами.

İE Venture Day, прошедший в 35 городах мира, впервые на Кавказе состоится именно в Азербайджане. Стартапы будут оцениваться жюри, в которое входят эксперты в данной сфере, венчурные капиталисты и инвесторы. Выбранные 10 финалистов будут приглашены в Баку (за счет организаторов), где они продолжат борьбу, представив свои идеи на мероприятии Venture Day Baku.

Что касается призов, один из членов команд, вошедших в число 10 финалистов, завоюет право участия в Venture Day в Мадриде за счет организаторов; 100% стипендию по любому курсу программы Executive Education Школы бизнеса İE; 3 месяца инкубации со своими партнерами в помещении совместного использования (co-working spaces) с предоставлением бесплатного офиса; менторские услуги от İE Venture Lab. Для участия на мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке http://venture-days.ie.edu/e/december-baku-2015.

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