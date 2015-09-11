​В Баку состоится международная инвестиционная конференция

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ 26 октября в Баку пройдет международная инвестиционная конференция InvestPro Azerbaijan 2015. Как сообщает Report, конференция посвящена вопросам международного инвестирования, финансирования, управления и приумножения капитала, построения международных структур.

На конференции будут заслушаны 15 докладов ведущих специалистов финансовых рынков Азербайджана, стран СНГ, Европейского Союза и Азии. В рамках данной конференции пройдет выставка, в которой примут участие более 20 экспонентов – международных банков, юридических, инвестиционных, аудиторских, финансовых и других компаний.

Отметим, что организатором мероприятия является организация Bosco Conference.



