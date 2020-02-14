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В Баку состоится конференция ШОС

В Баку состоится конференция ШОС

21 апреля в Баку состоится конференция государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по вопросам развития транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад.

Как предает Report, об этом сообщил генеральный секретарь организации Владимир Норов на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым  в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Большинство стран-членов поддерживают эту инициативу. Я думаю, что конференция станет важной платформой для обсуждения вопросов налаживания тесного сотрудничества и взаимодействия между соответствующими структурами в транспортной сфере", - сказал генеральный секретарь.

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