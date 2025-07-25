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В Баку состоится Германо-азербайджанская конференция по экспортному финансированию

В Баку состоится Германо-азербайджанская конференция по экспортному финансированию В Баку 7-8 октября состоится Германо-азербайджанская конференция по экспортному финансированию.
Бизнес
25 июля 2025 г. 17:13
В Баку состоится Германо-азербайджанская конференция по экспортному финансированию

В Баку 7-8 октября состоится Германо-азербайджанская конференция по экспортному финансированию.

Как сообщает Report со ссылкой на Германо-азербайджанскую торговую палату, цель конференции - создание платформы для взаимодействия владельцами проектов, их технологическими партнерами, финансовыми организациями и агентствами по экспортному кредитованию.

Конференция охватит такие сектора, как энергетика и "зеленые технологии", цифровизация, управление водными ресурсами, пищевая промышленность и сельское хозяйство.

В рамках мероприятия также пройдут тематические B2G-круглые столы, а также двусторонние встречи в формате B2B и B2G-сессий.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между двумя странами в январе-июне 2025 года составил 767,243 млн долларов США, что на 9,16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт из Азербайджана составил 320,295 млн долларов (+0,41%), а импорт из Германии - 446,948 млн долларов (+16,43%).

По итогам 2024 года общий объем торговли между Азербайджаном и Германией достиг 1,602 млрд долларов США, сократившись на 12,15% по сравнению с предыдущим годом.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Almaniya-Azərbaycan ixracın maliyyələşdirməsi konfransı keçiriləcək
Версия на английском языке German-Azerbaijani export finance conference to be held in Baku

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