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    В Баку состоится церемония вручения Национальной премии "Azeri Business Award" по итогам 2016 года

    В этом году запланировано участие 250 гостей на мероприятии

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Баку 14 декабря состоится церемония вручения Национальной премии в области бизнеса "Azeri Business Award" по итогам 2016 года.

    Как сообщает Report, мероприятие организовано ежемесячным деловым журналом "Business Time".

    В этом году запланировано участие 250 гостей, среди которых представители дипломатических миссий зарубежных стран, деловые круги и ведущие СМИ Азербайджана.

    Отметим, что церемония "Azeri Business Award" является одним из престижных событий в деловой жизни Азербайджана.

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