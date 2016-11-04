В Баку состоится церемония вручения Национальной премии "Azeri Business Award" по итогам 2016 года

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Баку 14 декабря состоится церемония вручения Национальной премии в области бизнеса "Azeri Business Award" по итогам 2016 года.

Как сообщает Report, мероприятие организовано ежемесячным деловым журналом "Business Time".

В этом году запланировано участие 250 гостей, среди которых представители дипломатических миссий зарубежных стран, деловые круги и ведущие СМИ Азербайджана.

Отметим, что церемония "Azeri Business Award" является одним из престижных событий в деловой жизни Азербайджана.