В Баку состоится бизнес-форум Евросоюз-Азербайджан

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ 8 июня в Баку пройдет бизнес-форум Европейский союз (ЕС) – Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Германо-азербайджанскую внешнеторговую палату.

Основной целью форума является создание бизнес-платформы для компаний ЕС и Азербайджана, обсуждение текущей бизнес-среды и помощь в налаживании деловых связей.

Однодневное мероприятие включает панельные дискуссии, семинары, к которым присоединятся правительственные чиновники, специалисты соответствующих государственных органов и представители международных компаний, а также двусторонние встречи. Основные темы обсуждений охватят пять отраслей - экономическими реформы, сельское хозяйство и пищевая промышленность, технологии окружающей среды, транспорт и логистика, ИКТ и электронная коммерция.