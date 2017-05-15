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    В Баку состоится бизнес-форум Евросоюз-Азербайджан

    Основной целью форума является создание бизнес-платформы для компаний ЕС и Азербайджана

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ 8 июня  в Баку пройдет бизнес-форум Европейский союз (ЕС) – Азербайджан.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Германо-азербайджанскую внешнеторговую палату.

    Основной целью форума является создание бизнес-платформы для компаний ЕС и Азербайджана, обсуждение текущей бизнес-среды и помощь в налаживании деловых связей. 

    Однодневное мероприятие включает панельные дискуссии, семинары, к которым присоединятся правительственные чиновники, специалисты соответствующих государственных органов и представители международных компаний, а также двусторонние встречи. Основные темы обсуждений охватят пять отраслей - экономическими реформы, сельское хозяйство и пищевая промышленность, технологии окружающей среды, транспорт и логистика, ИКТ и электронная коммерция.

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