В Баку состоится бизнес-форум Азербайджан-Пакистан

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В рамках визита делегации предпринимателей из Пакистана в Азербайджан 6 декабря состоится бизнес-форум Азербайджан-Пакистан при поддержке министерства экономики и Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

Как сообщили Report из Azpromo, на форуме ожидается участие пакистанских компаний, занятых в сфере пищевой и текстильной промышленности, строительства, птицеводства, фармацевтики, производства спортивных товаров, хирургических инструментов, одежды, косметики, стали, химической продукции, различных аксессуаров, драгоценных камней, горнорудной промышленности, логистики и т.д.

Желающим принять участие необходимо в кратчайшие сроки обратиться в Azpromo (тел.: 012 598 01 47/48 или 012 437 11 42, внутренний: 123; e-mail: anuriyev@azpromo.az).