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    Азербайджан и Украина обсудят строительство совместного фармацевтического завода

    В Баку состоится азербайджано-украинский бизнес форум

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Баку планируется проведение  азербайджано-украинского бизнес-форума.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

    По словам посла, в рамках бизнес-форума стороны обсудят выполнение договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Украины Петра Порошенко в Баку в июле этого года.

    "Мы намерены наладить совместное производство самолетов Ан-178, но для этого необходимо создание соответствующей инфраструктуры на территории Азербайджана. В результате Азербайджан сможет сам выпускать самолеты", - заявил посол.

    Дипломат добавил, что наряду с этим, стороны обсудят строительство совместного фармацевтического завода с равным долевым участием на территории Азербайджана.

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