Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоится азербайджано-иранский бизнес-форум.
Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, мероприятие состоится 16 ноября.
Согласно информации, на форуме примут участие около 30 иранских компаний, работающих в области нефтехимической, электрической, строительной и других областях.
Также ожидается участие губернатора иранской провинции Гилан и руководства свободной экономической зоны Энзели.
Кроме того, 17-19 ноября также состоится выставка "Iran Project".
Цель этих мероприятий - укрепление отношений между иранскими и азербайджанскими бизнесменами.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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