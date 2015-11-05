Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоится азербайджано-иранский бизнес-форум.

Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, мероприятие состоится 16 ноября.

Согласно информации, на форуме примут участие около 30 иранских компаний, работающих в области нефтехимической, электрической, строительной и других областях.

Также ожидается участие губернатора иранской провинции Гилан и руководства свободной экономической зоны Энзели.

Кроме того, 17-19 ноября также состоится выставка "Iran Project".

Цель этих мероприятий - укрепление отношений между иранскими и азербайджанскими бизнесменами.