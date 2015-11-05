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    В Баку состоится азербайджано-иранский бизнес-форум

    На форуме примут участие около 30 иранских компаний

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоится азербайджано-иранский бизнес-форум.

    Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, мероприятие состоится 16 ноября.

    Согласно информации, на форуме примут участие около 30 иранских компаний, работающих в области нефтехимической, электрической, строительной и других областях.

    Также ожидается участие  губернатора иранской провинции Гилан и руководства свободной экономической зоны Энзели.

    Кроме того, 17-19 ноября также состоится выставка "Iran Project".

    Цель этих мероприятий - укрепление отношений между иранскими и азербайджанскими бизнесменами.

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