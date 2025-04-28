В Баку состоится 29-я Генеральная ассамблея IOTA

С 17 по 19 июня в Баку пройдет 29-я Генеральная ассамблея Европейской организации налоговых администраций (IOTA).

С 17 по 19 июня в Баку пройдет 29-я Генеральная ассамблея Европейской организации налоговых администраций (IOTA).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана.

Тема мероприятия - "Адаптивные и гибкие налоговые администрации в быстро меняющейся среде". Участники обсудят инновационные подходы и инструменты для повышения эффективности налогового администрирования.

В рамках ассамблеи также планируется проведение выставки технологий и платформ для оптимизации работы налоговых органов.

Отметим, что в 2024-2025 годах Азербайджан осуществляет председательство в IOTA.