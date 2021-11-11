О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку с деловой миссией прибудут руководители 32 компаний из России

В Баку с деловой миссией прибудут руководители 32 компаний из России В Баку идет активная подготовка к деловой миссии в Азербайджан российских компаний, работающих в сфере развития городской инфраструктуры.
Бизнес
11 ноября 2021 г. 20:52

В Баку идет активная подготовка к деловой миссии в Азербайджан российских компаний, работающих в сфере развития городской инфраструктуры.

Как сообщает Report со ссылкой на Торговое представительство России в Азербайджане, мероприятие, организуемое Российским экспортным центром и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, состоится с 17 по 18 ноября.

Планируется прибытие в Азербайджан руководителей 32 компаний из России, заинтересованных в выходе на рынок Азербайджанской Республики в области транспорта, проектирования и строительства населенных пунктов в формате "Цифрового города", энергетики и устойчивого развития, поставки железнодорожной и автомобильной техники, рельсовой продукции, современных цифровых решений.

Формат деловой миссии подразумевает проведение значительного количества целевых переговоров российских компаний с потенциальными партнерами из Азербайджанской Республики, организованных при содействии Министерства экономики Азербайджанской Республики и Торгового представительства Российской Федерации в Азербайджанской Республике.

В рамках деловой миссии также запланирован визит в Азербайджанскую Республику делегации Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для проведения двусторонних встреч и переговоров по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев отбыл с визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев отбыл с визитом в Турцию
11 ноября 2021 г. 20:18
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
11 ноября 2021 г. 01:19
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50
Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном
Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном
10 ноября 2021 г. 17:19
В Азербайджане началось исполнение Акта об амнистии
В Азербайджане началось исполнение Акта об амнистии
10 ноября 2021 г. 17:07
В бакинском метро за различные правонарушения задержаны 1 095 человек
В бакинском метро за различные правонарушения задержаны 1 095 человек
10 ноября 2021 г. 15:14
Президенты Азербайджана, Туркменистана и Турции встретятся в ближайшее время
Президенты Азербайджана, Туркменистана и Турции встретятся в ближайшее время
10 ноября 2021 г. 10:37
Минобороны Азербайджана: Противозаконный въезд в Карабах армянского министра обороны - провокация
Минобороны Азербайджана: Противозаконный въезд в Карабах армянского министра обороны - провокация
9 ноября 2021 г. 12:01
Министры обороны Азербайджана и Турции провели совместную пресс-конференцию
ФотоМинистры обороны Азербайджана и Турции провели совместную пресс-конференцию
9 ноября 2021 г. 10:38
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага
9 ноября 2021 г. 00:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi