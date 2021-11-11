В Баку с деловой миссией прибудут руководители 32 компаний из России

В Баку идет активная подготовка к деловой миссии в Азербайджан российских компаний, работающих в сфере развития городской инфраструктуры.

В Баку идет активная подготовка к деловой миссии в Азербайджан российских компаний, работающих в сфере развития городской инфраструктуры.

Как сообщает Report со ссылкой на Торговое представительство России в Азербайджане, мероприятие, организуемое Российским экспортным центром и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, состоится с 17 по 18 ноября.

Планируется прибытие в Азербайджан руководителей 32 компаний из России, заинтересованных в выходе на рынок Азербайджанской Республики в области транспорта, проектирования и строительства населенных пунктов в формате "Цифрового города", энергетики и устойчивого развития, поставки железнодорожной и автомобильной техники, рельсовой продукции, современных цифровых решений.

Формат деловой миссии подразумевает проведение значительного количества целевых переговоров российских компаний с потенциальными партнерами из Азербайджанской Республики, организованных при содействии Министерства экономики Азербайджанской Республики и Торгового представительства Российской Федерации в Азербайджанской Республике.

В рамках деловой миссии также запланирован визит в Азербайджанскую Республику делегации Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для проведения двусторонних встреч и переговоров по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Азербайджана.