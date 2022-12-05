В Баку проводятся праздничные ярмарки: покупатели ценами довольны

Как и в предыдущие годы, в этом году в связи с наступающим праздником Нового года в ряде районов Баку организованы праздничные ярмарки. Ярмарочные палатки, установленные перед станциями метро, будут действовать до начала января.

Как и в предыдущие годы, в этом году в связи с наступающим праздником Нового года в ряде районов Баку организованы праздничные ярмарки. Ярмарочные палатки, установленные перед станциями метро, будут действовать до начала января.

Сотрудник Report побывал на праздничной ярмарке перед станцией метро "28 мая" и поинтересовался ценами на товары.

Продавец Наиб Исмаилов сказал, что, несмотря на установку ярмарочных палаток, продажи пока что низкие. Он отметил, что товары продаются со скидкой. По его словам, на ярмарке представлены товары стоимостью до 25-30 манатов.

Стоимость елок варьируется в зависимости от их размеров и качества. Размер самой маленькой елки - 60 см, цена - 5 манатов:

"Большие, двигающиеся фигуры Деда Мороза стоят 35 манатов. Мягкие кролики, считающиеся атрибутом наступающего праздника, доступны по различным ценам: от 15 до 35 манатов. Стоимость елочных гирлянд - огоньков меняется в зависимости от их длины. Стоимость 4-5-метровых гирлянд начинается от 2 манатов, 30-метровые стоят уже 25 манатов".

Другой продавец, Азер Шахвердиев, отметил, что покупатели довольны ценами:

"Недовольства по поводу цен пока не было. Стоимость настольных елок составляет 1 манат. Самая большая елка предлагается за 70 манатов. Стоимость мишуры варьируется от 40 кяпиков до 2-3 манатов".

Продавец Кянан Мамедов подчеркнул, что на ежегодных праздничных ярмарках можно найти все атрибуты новогоднего праздника: "Цены у нас приемлемые, также бывают скидки. Больше всего востребованы елочные мишура и игрушки. Большинство детей интересует мягкая игрушка-кролик, которая у нас продается за 2-3 маната".