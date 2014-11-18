В Баку прошло заседание межправительственной комиссии Азербайджан-ОАЭ

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Баку прошло V заседание межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и ОАЭ.

Как сообщает Report, открывший заседание вступительным словом министр экономики и промышленности Азербайджана, сопредседатель комиссии Шахин Мустафаев отметил, что отношения между двумя странами успешно развиваются и ярким примером этого является прием гостей президентом Азербайджана: "Для расширения наших связей в будущем есть большой потенциал. Особенно широкие возможности мы имеем для развития сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и альтернативной энергии. Я считаю, что заключительный протокол, который будет подписан на этой встрече, даст толчок успешному развитию между нашими странами".

Руководитель делегации ОАЭ, министр экономики Султан бин Саид аль-Мансури отметил, что работа комиссии является плодотворной: "ОАЭ придают большое значение связям с Азербайджаном. Торговый оборот между нашими странами только в 2013 году составил 565,9 млн долларов. Мы заинтересованы в экспорте в Азербайджан широкого ассортимента товаров. Я считаю, что в нашем сотрудничестве большую роль сыграла Дубайская Торгово-промышленная палата".

Отметим, что комиссия продолжила свою работу в закрытом для СМИ режиме.