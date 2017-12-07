В Баку прошло заседание азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Делегация во главе с министром энергетики Казахстана Канатом Бозумбаевым находится с визитом в Баку для участия в 14-ом заседании азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как сообщает Report, после двусторонней встречи министров энергетики двух стран при сопредседательстве Пярвиза Шахбазова и Каната Бозумбаева состоялось заседание межправительственной комиссии.

Выступая на заседании, министр энергетики, сопредседатель комиссии П. Шахбазов отметил, что Азербайджан и Казахстан сближают геостратегическая позиция, богатые энергетические ресурсы, расположение по маршрутам энергетических и коммуникационных коридоров Восток-Запад, Север-Юг. Он подчеркнул, что обе страны имеют схожую позицию по таким вопросам, как производство и экспорт энергоносителей на мировой рынок, а отношения между странами развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства. Было также отмечено, что взаимные официальные визиты и совещания, многочисленные межгосударственные и межправительственные соглашения, межправительственные комиссии между двумя странами играют важную роль в укреплении этого сотрудничества.

По его словам, разработана Стратегическая дорожная карта, которая охватывает комплекс мер по обеспечению развития двустороннего сотрудничества в течение 2018-2020 годов: "Считаю, что есть все возможности для реализации данных мер".

Министр энергетики Казахстана, сопредседатель межправительственной комиссии К. Бозумбаев высоко оценил нынешний уровень отношений между двумя странами и сказал, что сегодняшнее заседание придаст импульс развитию многих отраслей, в том числе, энергетики, сельского хозяйства и промышленности. Он отметил, что разработанная Стратегическая дорожная карта поможет достичь целей и реализовать потенциал Азербайджана и Казахстана.

В ходе заседания подведены итоги деятельности по соответствующим областям, упомянутым в протоколе 13-го заседания в Астане 22 сентября 2016 года. Было отмечено, что объем товарооборота между двумя странами за девять месяцев текущего года увеличился на 3,7%, до 102,5 млн долларов. Экспорт из Азербайджана в Казахстан увеличился на 7,3%, до 21,8 млн долларов, а импорт - на 2,7%, до 80,7 млн долларов.

На мероприятии также уделено внимание энергетическому сектору как одному из основных направлений сотрудничества между двумя странами. Было отмечено, что основное место занимает транспортировка углеводородных ресурсов из Азербайджана в нефтяные терминалы Батуми и Кулеви. В течение 2016 года посредством SOCAR Trading было транспортировано 835,1 тыс. тонн, а за 10 месяцев текущего года - 3 500 тонн казахстанской нефти.