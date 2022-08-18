В Баку прошла встреча деловых кругов Азербайджана и Беларуси

В Баку при организации Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) состоялась встреча между представителями деловых кругов Азербайджана и Беларуси.

В Баку при организации Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) состоялась встреча между представителями деловых кругов Азербайджана и Беларуси.

Об этом Report сообщили в AZPROMO.

Во встрече приняли участие представители более 20 компаний, занятых в сфере лесного хозяйства, производства строительных материалов и мебели.

Советник AZPROMO Турал Гаджилы проинформировал о благоприятной деловой и инвестиционной среде в нашей стране, рассказал о важности расширения связей между бизнесменами обеих стран, об успешной деятельности Торгового дома Азербайджана в Беларуси, отметил наличие большого потенциала для расширения сотрудничества.

Временный поверенный в делах Беларуси в Азербайджане Владимир Чушев отметил, что деловые встречи способствуют развитию торговых отношений между нашими странами, подчеркнул заинтересованность белорусских компаний в участии в проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В рамках мероприятия состоялись двусторонние встречи между бизнесменами двух стран.