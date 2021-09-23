О нас
Report Georgia
Аудио новости

Состоялась презентация отчета о деловом климате в Азербайджане

Состоялась презентация отчета о деловом климате в Азербайджане Фарид Исаев: Зарубежные инвесторы, в том числе германские, заинтересованы в участии в проектах по реконструкции в Карабахе
Бизнес
23 сентября 2021 г. 15:25
Состоялась презентация отчета о деловом климате в Азербайджане

В Баку прошла презентация Германо-Азербайджанской торговой палатой ежегодного отчета "Иностранный бизнес в Азербайджане: Деловой климат - Обзор 2021".

Как передает Report, на презентации приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, директор Германо-азербайджанской торговой палаты Тобиас Бауманн, председатель правления Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты Фарид Исаев, а также заместитель исполнительного директора Нигяр Байрамлы.

По словам Фарида Исаева в 2021 году Азербайджан достиг многого, несмотря на пандемию.

Он напомнил, что 5 сентября был совершен тестовый полет в международный аэропорт Физули отметив, что он позволит развить экономику в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также укрепить транспортные и логистические связи.

По словам Ф. Исаева, зарубежные инвесторы, в том числе германские, заинтересованы в участии в проектах по реконструкции в Карабахе, а торговая палата, в свою очередь, готова этому содействовать.

В целом, на презентации были представлены основные достижения экономического сектора Азербайджана, также рассказано о возможностях для иностранных инвестиций.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan hosts presentation of report on business climate

Самое читаемое

В Азербайджане наступила осень
В Азербайджане наступила осень
22 сентября 2021 г. 23:21
Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
ВидеоЭрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
19 сентября 2021 г. 13:30
Полиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней
ФотоПолиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней
18 сентября 2021 г. 08:09
Нариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств
ВидеоНариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств
18 сентября 2021 г. 01:35
Завтра в Азербайджане открываются школы
Завтра в Азербайджане открываются школы
21 сентября 2021 г. 07:46
В Баку найден труп женщины
В Баку найден труп женщины
16 сентября 2021 г. 23:30
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
18 сентября 2021 г. 10:56
Главный инфекционист США: Пандемия закончится весной
Главный инфекционист США: Пандемия закончится весной
18 сентября 2021 г. 20:33
Контейнерные грузоперевозки в мире выросли на 323%
Контейнерные грузоперевозки в мире выросли на 323%
18 сентября 2021 г. 23:48
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
17 сентября 2021 г. 14:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi