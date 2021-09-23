Состоялась презентация отчета о деловом климате в Азербайджане

Фарид Исаев: Зарубежные инвесторы, в том числе германские, заинтересованы в участии в проектах по реконструкции в Карабахе

В Баку прошла презентация Германо-Азербайджанской торговой палатой ежегодного отчета "Иностранный бизнес в Азербайджане: Деловой климат - Обзор 2021".

Как передает Report, на презентации приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, директор Германо-азербайджанской торговой палаты Тобиас Бауманн, председатель правления Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты Фарид Исаев, а также заместитель исполнительного директора Нигяр Байрамлы.

По словам Фарида Исаева в 2021 году Азербайджан достиг многого, несмотря на пандемию.

Он напомнил, что 5 сентября был совершен тестовый полет в международный аэропорт Физули отметив, что он позволит развить экономику в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также укрепить транспортные и логистические связи.

По словам Ф. Исаева, зарубежные инвесторы, в том числе германские, заинтересованы в участии в проектах по реконструкции в Карабахе, а торговая палата, в свою очередь, готова этому содействовать.

В целом, на презентации были представлены основные достижения экономического сектора Азербайджана, также рассказано о возможностях для иностранных инвестиций.