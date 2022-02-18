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В Баку прошла конференция по предпринимательству

В Баку прошла конференция по предпринимательству В Баку прошла конференция на тему "Инновационная деятельность малых и средних предприятий в стабилизации экономического роста в период после пандемии", организованная Парламентской Ассамблеей тюркоязычных стран (ТюркПА) и Агентством по развитию мал
Бизнес
18 февраля 2022 г. 17:33
В Баку прошла конференция по предпринимательству

В Баку прошла конференция на тему "Инновационная деятельность малых и средних предприятий в стабилизации экономического роста в период после пандемии", организованная Парламентской Ассамблеей тюркоязычных стран (ТюркПА) и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики при поддержке Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие члены парламента, представители государственного и частного секторов.

На конференции обсуждались меры, принимаемые для развития предпринимательства в нашей стране, влияние пандемии COVID-19 на МСП и меры государственной поддержки в этой области, приоритеты периода после пандемии и поддержка малого и среднего бизнеса.

Член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Агалар Валиев отметил, что МСП играют особую роль в развитии экономики, а пандемия оказывает негативное влияние на деятельность МСП как в нашей стране, так и во всем мире.

Заместитель генерального секретаря ТюркПА, представитель Парламента Казахстана Талгат Адуов подчеркнул, что тюркоязычные страны тесно сотрудничают в рамках ТюркПА и других платформ. Он выразил уверенность, что МСП будут способствовать восстановлению экономики в период после пандемии.

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