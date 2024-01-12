В Баку состоялась конференция "Партнерство между государством и предпринимателями: основа устойчивой экономики"

12 января в Центре Гейдара Алиева состоялась конференция "Партнерство между государством и предпринимателями: основа устойчивой экономики", организованная по инициативе представителей бизнес-ассоциаций, стартапов и предпринимателей, работающих в сферах пр

12 января в Центре Гейдара Алиева состоялась конференция "Партнерство между государством и предпринимателями: основа устойчивой экономики", организованная по инициативе представителей бизнес-ассоциаций, стартапов и предпринимателей, работающих в сферах промышленности, строительства, сельского хозяйства, логистики, ИКТ, здравоохранения, страхования, туризма, текстильной промышленности и в других отраслях.

Как сообщает Report, на мероприятии прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших жизни во имя территориальной целостности нашей страны. Затем состоялась демонстрация фильма, посвященного достигнутым за 20 лет успехам в сфере диверсификации экономики Азербайджана и развития частного сектора.

Неоценима роль общенационального лидера Гейдара Алиева в формировании и развитии предпринимательства в Азербайджане. В настоящее время, под руководством главы государства, президента Ильхама Алиева, эта сфера развивается в соответствии с глобальными вызовами. Благодаря реализуемым реформам с каждым днем растет экономическая мощь Азербайджана, укрепляется международный авторитет нашей страны как надежного партнера. В полностью восстановившем свою территориальную целостность Азербайджане существуют большие возможности для бизнес-деятельности, в том числе для возрождения бизнеса в Карабахе и Восточном Зангезуре. Предприниматели могут воспользоваться государственными механизмами поддержки, льготами и стимулами.

Президент Национальной конфедерации предпринимательских организаций (работодателей) Мамед Мусаев отметил, что в результате проводимых под руководством президента Ильхама Алиева широкомасштабных мер начался новый этап развития частного сектора. Расширяются отношения между государством и субъектами бизнеса, предпринимательство развивается как в городах, так и в регионах республики. Азербайджанские предприниматели реализуют проекты в зарубежных странах. Меры государственной поддержки и основанные на передовом опыте новые законы способствуют увеличению вклада частного сектора в экономическое развитие. Реализуемые в рамках государственно-частного партнерства инновационные и приоритетные проекты повышают эффективность экономики.

Глава строительной компании "Huner Group" Этирам Гулиев отметил роль сформированной в стране благоприятной и прозрачной среды в многовекторном развитии компании. Делясь своим опытом, предприниматель проинформировал о реализуемых компанией проектах и отметил, что ее деятельность основана на принципах социальной ответственности. Он подчеркнул, что предприниматели не должны ждать всего от государства, а должны делать все возможное для благополучия народа и развития государства.

Работающая в аграрном секторе предприниматель Жаля Амирбекова обратила внимание на то, что системная забота государства о предпринимателях и повышение эффективности мер поддержки способствовали достижению значимых результатов в этой области. Она отметила, что с нуля смогла довести до нынешнего уровня свой бизнес благодаря механизмам поддержки, предоставляемым фермерам государством.

Глава действующей в Нахчыванской Автономной Республике промышленной компании "Ləzzət Qida Sənaye" Теймур Рзаев отметил, что реализуемые в стране под руководством главы государства широкомасштабные социально-экономические реформы создали почву для начала нового этапа развития Нахчывана. Благодаря благоприятной бизнес-среде компании удалось создать новые конкурентоспособные и экспортоориентированные производственные участки. В разные годы компания пользовалась документом о поощрении инвестиций, что позволило сэкономить значительные средства.

Глава работающей в Астаринском районе туристической компании "Okhatan" Самир Ализаде отметил большой потенциал для развития в Азербайджане предпринимательства, в том числе в сфере туризма. Глава государства уделяет особое внимание реализации этого потенциала. Предприниматель затронул значимость открытия в регионах новых туристических предприятий как с точки зрения развития бизнеса, так и повышения уровня занятости населения, проинформировал о деятельности представляемой им компании.

Предприниматель Талех Каримли рассказал о деятельности основанных им стартапов "Nextsale" и "Uvodo" и отметил, что государственная поддержка стимулирует укрепление экосистемы стартапов в Азербайджане. Именно благодаря этому приложение "Nextsale", призванное повысить продажи на электронных торговых площадках, удостоилось ряда местных и международных премий, а в 2020 году стало стартапом года. В настоящее время также расширяется электронная торговая платформа “Uvodo”.

Представитель действующей в сфере фармацевтики компании "Diamed Co" Самира Гусейнова отметила, что "Diamed" – первый в Азербайджане и на Южном Кавказе завод по производству медицинских пластиковых товаров. Открытие завода состоялось в 2019 году в Пираллахинском промышленном парке, при участии главы государства. На предприятии, с применением современных технологий, производятся одноразовые шприцы. Для реализации проекта был предоставлен льготный кредит в размере 5 млн манатов. В ближайшее время на заводе планируется наладить производства новой продукции, в том числе различных типов вакуумных пробирок для крови.

Как сообщил Эльман Аббасов, генеральный директор компании "Thermo Natural Azerbaijan", занимающейся производством строительных материалов, возглавляемая им компания реализует ряд масштабных проектов в нашей стране. В рамках государственно-частного партнерства уже реализованы проекты в Агдамском и Лачинском районах. Производимая компанией продукция поставляется на внутренний рынок и в другие страны. Было отмечено, что государственные льготы и преференции способствуют успешной реализации проектов и предоставляют широкие возможности для расширения производства в будущем.

Руководитель действующей в сфере международных грузоперевозок компании "Hellmann Worldwide Logistics" Кямран Хабибов рассказал об основных направлениях деятельности компании. Было отмечено, что за 14 лет своей работы компания всегда чувствовала поддержку государства, реализуемые в стране экономические реформы способствовали развитию ее деятельности. В частности, внедрение технологических инноваций в процесс регулирования открывает широкие возможности для работающих в этой сфере субъектов бизнеса.

Учредитель компании по производству специальной защитной обуви "Bafco Invest" Эмин Мамедов отметил, что его компания смогла воспользоваться условиями, созданными на территориях, освобожденных от оккупации под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и благодаря решимости нашей армии. Будучи резидентом Агдамского промышленного парка компания "Bafco Invest" также смогла воспользоваться льготными кредитами и налоговыми льготами. Производственная мощность предприятия компании составляет 500 тысяч пар обуви в год, ее продукцию планируется реализовывать как на местном, так и зарубежных рынках.

Учредитель компании "Edtesk" Шахин Халилов рассказал, что 7 лет назад он, будучи выпускником группы "Сабах", выступая в Центре Гейдара Алиева поблагодарил главу государства за оказанную молодежи поддержку. Благодаря развитию экосистемы стартапов в нашей стране и благоприятным условиям для реализации инновационных идей, сегодня он выступает с этой сцены уже будучи основателем успешного стартапа. Возглавляемая им компания известна 4 различными продуктами, представленными на местном и зарубежном рынках. Победитель фестиваля "Технофест Азербайджан", компания "Edtesk" тесно сотрудничает с государственными предприятиями.

По итогам мероприятия от имени участников конференции было принято заявление в поддержку политического курса, проводимого под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. В заявлении говорится, что на фоне глобальных вызовов в нашей стране сохраняется макроэкономическая стабильность, осуществляется диверсификация экономики, дальнейшее развитие благоприятной деловой и инвестиционной среды. Выражена гордость тем, что бизнес может мобилизовать все силы и способствовать стремительному возрождению Карабаха и "Великому возвращению". Участники конференции заявили, что и впредь будут выполнять свои обязанности для развития экономики Азербайджана.