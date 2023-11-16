В Баку прошел Всемирный форум по малому и среднему предпринимательству

13-16 ноября в Баку в рамках Глобальной недели предпринимательства прошел Всемирный форум по малому и среднему предпринимательству (SME World Forum 2023).

13-16 ноября в Баку в рамках Глобальной недели предпринимательства прошел Всемирный форум по малому и среднему предпринимательству (SME World Forum 2023).

Как сообщает Report, в мероприятии, организованном при поддержке министерства экономики, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и Международного совета по малому бизнесу (ICSB), приняли участие официальные лица, представители международных организаций, бизнес-ассоциаций и бизнесмены.

Целью мероприятия стало изучение лучшего опыта в области поддержки и развития малого и среднего бизнеса, расширение институционального партнерства, выявление новых возможностей для сотрудничества между заинтересованными сторонами, продвижение молодых предпринимателей, а также знакомство широкой аудитории с благоприятной бизнес-средой и потенциальными инвестиционными возможностями Азербайджана.

Выступившие на форуме заместитель министра экономики Сахиб Мамедов, президент и главный исполнительный директор ICSB Айман Эль Тарабиши, председатель правления ICSB Ки Чан Ким, председатель правления KOBİA Орхан Мамедов, директор организации развития предпринимательства Молдовы Думитру Пынтя, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев и другие участники поделились мнениями о развитие предпринимательства в мире и в Азербайджане, растущей роли МСП в ВВП, занятости и экспорте, мерах поддержки МСП в различных странах.