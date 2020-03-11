В Баку прошел Transport B2B Forum

Caspian European Club провел B2B Forum Baku, который был посвящен теме "Транспорт и Логистика".

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель и главный исполнительный директор группы Caspian European Club и Caspian Energy Тельман Алиев.

В рамках B2B форума представители компаний ADY KONTEYNER MMC, ASE ASIA SKY Express, Hellmann Worldwide Logistics, LV Caspian Shipping имели возможность выступить с короткими презентациями, рассказали о своей деятельности.

На B2B форуме приняли участие представители Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, Государственного таможенного комитета, ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт", Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, Бакинского транспортного агентства, а также главы дипломатических миссий и международных организаций, топ-менеджеры компаний, представляющие разные сектора экономики и эксперты.

B2B форум – уникальная платформа для международного бизнес-нетворкинга, созданная Caspian European Club, в рамках которой представители бизнеса проводят короткие презентации и рассказывают о своей деятельности. B2B форум проводится ежемесячно в Баку, в Алматы и в Тбилиси и является дополнительной платформой для общения в неформальной обстановке и налаживания новых деловых контактов с руководителями компаний из разных секторов экономики Азербайджана, Грузии, Казахстана, а также других стран Каспийско-Черноморского и Балтийского региона.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Также Caspian European Club имеет официальные представительства в Грузии и в Казахстане, полномочных представителей в США, Германии, Польше, Латвии и Чехии.