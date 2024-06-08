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В Баку прошел IV Национальный чемпионат по детским и юношеским стартапам Miniboss Business School

В Баку прошел IV Национальный чемпионат по детским и юношеским стартапам Miniboss Business School Сегодня при организации Miniboss Business School Baku состоялся Национальный чемпионат стартапов среди детей и подростков в возрасте 6-17 лет.
Бизнес
8 июня 2024 г. 16:57
В Баку прошел IV Национальный чемпионат по детским и юношеским стартапам Miniboss Business School

Сегодня при организации Miniboss Business School Baku состоялся Национальный чемпионат стартапов среди детей и подростков в возрасте 6-17 лет.

Как сообщает Report, команды оценивались по таким критериям, как инновационность, рентабельность, масштаб проекта, освещение в СМИ и ответы на вопросы жюри.

Победителями стали три команды, показавшие наибольшие результаты среди стартапов, представленных в экологии, туризме, социальной сфере, легкой промышленности и других областях.

Помимо этого, среди команд определены победители в шести номинациях: "Лучшая презентация", "Лучшее выступление", "Самая креативная идея", "Самая инновационная идея", "Лучший дизайн продукции" и "Самое успешное название бренда".

После выступлений был организован традиционный MiniBoss Bazar, где демонстрировались подготовленные студентами продукты и услуги.

Данную продукцию можно также приобрести на выставке-продаже в торговом центре Ganclik Mall до 16 июня.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “Miniboss Business School” tələbələrinin startapları üzrə 4-cü Milli Çempionat keçirilib

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