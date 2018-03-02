В Баку прошел Caspian Franchise Forum

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Сегодня впервые в Азербайджане в отеле Fairmont Baku открылся Азербайджанский международный форум по франчайзингу Caspian Franchise Forum 2018, являющийся единственной в стране бизнес-площадкой для покупки/продажи франшиз.

Как сообщает Report, это новое событие в календаре компании Caspian Event Organisers.

Цель форума – содействие предприятиям малого и среднего бизнеса в расширении или в организации нового вида деятельности и обсуждение возможностей развития франчайзинга в Азербайджане.

Caspian Franchise Forum 2018 собрал на одной площадке ряд иностранных брендов, а также местных предпринимателей, руководителей инвестиционных компаний, заинтересованных в приобретении франшизы и поиске деловых партнеров.

Участники форума продемонстрировали концепции и предложения по созданию или развитию франчайзингового бизнеса, а также представили франшизы своих брендов в направлении фастфуд (Noon-o-Kabab, ОАЭ), товаров и услуг для детей (Gulliver, ButtonBlue, Россия), IT-технологий (REISSWOLF, Германия), производства одежды (Kanzler, Германия), ресторанного бизнеса (KillFish, Россия).

Насыщенная программа участников форума включает целый ряд мероприятий. Открыл форум пресс-брифинг с участием организаторов, представителей компаний и медиа. В рамках форума состоялся семинар на тему "Развитие франчайзинга в Азербайджане".

На семинаре выступил Эльнур Исламов - глава Азербайджанского центра франчайзинга, который рассказал о перспективах франчайзинга в мире и стране. Также с презентацией своих франшиз выступили участники форума Noon-o-Kabab, Kanzler, Reisswolf, Gulliver, ButtonBlue, KillFish.

Далее программу форума продолжили двусторонние встречи, в которых приняли участие представители зарубежных компаний и отечественные потенциальные инвесторы.

Форум поддерживается Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана.