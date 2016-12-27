В Баку прошел бизнес-форум Азербайджан-Иран

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В рамках визита делегации под руководством министра связи и информационных технологий Исламской Республики Иран Махмуда Ваези в Баку состоялся бизнес-форум Азербайджан-Иран.

Как сообщает Report, в своем выступлении на бизнес-форуме министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев отметил, что созданные между Ираном и Азербайджаном рабочие группы в этом году достойно выполнили свою работу. Министр отметил, что визит продлится до 29 декабря: "По итогам мероприятий и встреч в Нахчыване будет подписан протокол, обсуждены возможности расширения сотрудничества между странами в различных сферах. На форуме в Нахчыване обсудят вопрос импорта товаров в Иран транзитными путями. Я приглашаю иранских предпринимателей воспользоваться политическими и экономическими возможностями, созданными для них в Азербайджане. В Каспийском бассейне действует азербайджанский судостроительный завод. Это также может заинтересовать иранских предпринимателей".

По его словам, предприняты шаги по упрощению в одностороннем порядке визового режима для беспрепятственного въезда иранских предпринимателей в страну: "По сравнению с предыдущими годами визовый режим заметно упрощен. С 10 января иранские граждане смогут получать электронные визы. Рабочая группа в торговой сфере изучает рынок экспорта товаров".

Напомним, что в рамках визита иранская делегация посетит Нахчыванскую Автономную Республику, примет участие в ряде официальных встреч и мероприятий.

Фото: Фири Салим