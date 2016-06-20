​В Баку прошел азербайджано-российский бизнес-форум

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку при поддержке министерства экономики и Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) прошел азербайджано-российский бизнес-форум.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие представители более 200 российских компаний, специализирующихся в отрасли химической промышленности, машиностроения, пищевой промышленности, энергетики, транспорта, тяжелой и легкой промышленности, торговли и др.

Мероприятие открыл вступительным словом заместитель министра экономики Ниязи Сафаров, отметивший значение этого форума для обеих стран: "Высокий уровень политических связей между Азербайджаном и Россией стимулирует развитие сотрудничества в экономической сфере. Главы обеих стран придают особое значение этим отношениям. Мы приглашаем участвующие на форуме российские компании вкладывать в Азербайджан".

Н.Сафаров сообщил, что товарооборот между Азербайджаном и Россией в прошлом году составил 1,9 млрд. долларов. По его словам, на долю операций импорта приходится 1,5 млрд. долларов, экспорта – 400 млн. долларов общего объема товарооборота между странами: "На форуме принимают участие свыше 200 российских компаний. Между обеими странами подписано более 170 документов, из них более 50 относятся к сектору экономики. За первые 4 месяца этого года объем товарооборота между странами составил 470 млн. долларов. Россия занимает второе место по объему товарооборота с Азербайджаном, первое место по объему импорта и 10-е – по объему экспорта".

Министр отметил, что в Азербайджане действуют около 600 компаний с российским капиталом: "Инвестиции российской стороны в экономику Азербайджана превышают 3 млрд. долларов, азербайджанской стороны в экономику России – 1 млрд. доллар".

Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов в своем выступлении заявил, что после сегодняшнего форума азербайджано-российские связи поднимутся еще на одну ступень: "Подписанные на форуме меморандумы имеют большое значение. Мировой экономический кризис повлиял на все страны. Развитие подобных отношений является наилучшим выходом из ситуации. В целом, для развития бизнеса нужна приемлемая экономическая инфраструктура. В Азербайджане много таких возможностей".

Руководитель Общественного объединения "Деловая Россия" Алексей Репкин в своем выступлении отметил, что обе страны должны воспользоваться имеющимся потенциалом для развития экономического сотрудничества: "В рамках подписанного меморандума будет создано совместное фармацевтическое предприятие. На его создание планируется выделить десятки миллионов. Работы планируется завершить до конца года. Со следующего года уже начнется производство лекарств. Они предназначены не только для удовлетворения внутреннего спроса, но и для экспорта".

Отметим, что в рамках форума было подписано четыре меморандума.

Один из них подписан между Azpromo и "Деловой Россией", второй между Azpromo и управляющей компанией Victoria Estate, третий меморандум о сотрудничестве подписали Azpromo и Банк ВТБ, четвертый меморандум об организации производства лекарственных препаратов в Азербайджане подписан между Vita-A, Азербайджанской инвестиционной компанией и R-Farm.