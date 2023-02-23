В Баку пройдут ярмарки выходного дня "Из села в город"

Министерство сельского хозяйства 25-26 февраля организует ярмарки выходного дня "Из села в город".

Министерство сельского хозяйства 25-26 февраля организует ярмарки выходного дня "Из села в город".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Главной целью организации ярмарок "Из села в город" является создание для местных фермерских хозяйств альтернативного канала продаж, в то же время, обеспечение жителей Баку сезонной и экологически чистой сельхозпродукцией.

На ярмарках "Из села в город" примут участие около 72 фермеров из 56 регионов. На продажу будет выставлено более 80 видов сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.

Отметим, что ярмарки для фермеров будут организованы совершенно бесплатно. Фермеры, принимающие участие в ярмарках, смогут бесплатно пользоваться прилавками, весами и другим оборудованием. Фермерам, испытывающим проблемы с транспортировкой продукции, будет оказана логистическая поддержка.

Ярмарки выходного дня "Из села в город" будут работать по следующим адресам:

- Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (выход станции метро "Гянджлик")

- Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5B (рядом с кинотеатром ”Ингилаб")