 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку пройдет азербайджано-японский бизнес фестиваль

    Цель мероприятия - расширить бизнес отношения между Японией и Азербайджаном

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ 14-15 ноября в Баку пройдет азербайджано-японский бизнес-фестиваль.

    Как сообщила Report председатель Азербайджано-японского общественного объединения "Сакура" Тарана Гусейнова, на мероприятии примут участие около 40 японских компаний, функционирующих в области здравоохранения, косметики, текстильной, пищевой промышленности, сотрудники посольства Японии в Азербайджане, представители бизнес кругов Азербайджана, а также эксперт в области экономики из Японии Казуясу Ишида и организатор бизнес-фестиваля - главный менеджер компании " AS Global Co LTD" Нориюки Хотта.

    По словам Т.Гусейновой, основная цель проведения мероприятия - укрепить деловые отношения между Японией и Азербайджаном. По ее словам, после мероприятия в Баку планируется также организовать азербайджано-японский бизнес форум в Токио.

    Председатель также добавила, что мероприятие будет нацелено на привлечение японских компаний к сотрудничеству в таких проектах как TAP, TANAP, Khazar Islands и др.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi