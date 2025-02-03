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В Баку пройдет ярмарка отечественных производителей

В Баку пройдет ярмарка отечественных производителей 16 февраля в Баку пройдет ярмарка отечественных производителей при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики.
Бизнес
3 февраля 2025 г. 12:51
В Баку пройдет ярмарка отечественных производителей

16 февраля в Баку пройдет ярмарка отечественных производителей при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики.

Как сообщает Report со ссылкой на AZPROMO, мероприятие станет единой платформой для знакомства жителей и гостей Баку с продукцией местных мастеров.

На ярмарке будут демонстрироваться одежда, аксессуары, парфюмерия и продукты питания, включая вино и шоколад. Гости смогут не только приобрести продукцию, но и пообщаться с дизайнерами, узнать об их источниках вдохновения и истории создания каждого изделия.

Кроме того, в рамках ярмарки пройдут мастер-классы, лекции и дискуссии, посвященные устойчивому развитию и поддержке местных производителей.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yerli istehsalçıların yarmarkası keçiriləcək

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