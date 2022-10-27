В Баку пройдет выставка зарубежной недвижимости

В Баку пройдет выставка зарубежной недвижимости United Property Expo 2022.

В Баку пройдет выставка зарубежной недвижимости United Property Expo 2022.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики.

Отмечено, что 19-20 ноября в Бакинском Экспо Центре состоится выставка зарубежной недвижимости United Property Expo 2022. На выставке будет представлено более 10 тысяч объектов зарубежной недвижимости из более чем 10 стран мира.

На выставке United Property Expo, которую также поддерживает KOBİA, объекты недвижимости представят ведущие компании Азербайджана, а также Турции, Греции, США, ОАЭ, Испании, Португалии и других стран.

Выставка даст посетителям возможность обсудить вопросы покупки и аренды недвижимости за рубежом непосредственно с профессионалами, получить консультации по ипотеке, инвестициям, налогам, виду на жительство и другим вопросам. Участники United Property Expo получат возможность общаться с основными застройщиками и агентствами недвижимости без посредников.

Участников выставки ждут особые условия покупки недвижимости: скидки, дополнительные выборы от агентств и помощь в оформлении документов.