О нас

В Баку пройдет выставка зарубежной недвижимости

В Баку пройдет выставка зарубежной недвижимости В Баку пройдет выставка зарубежной недвижимости United Property Expo 2022.
Бизнес
27 октября 2022 г. 09:21
В Баку пройдет выставка зарубежной недвижимости

В Баку пройдет выставка зарубежной недвижимости United Property Expo 2022.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики.

Отмечено, что 19-20 ноября в Бакинском Экспо Центре состоится выставка зарубежной недвижимости United Property Expo 2022. На выставке будет представлено более 10 тысяч объектов зарубежной недвижимости из более чем 10 стран мира.

На выставке United Property Expo, которую также поддерживает KOBİA, объекты недвижимости представят ведущие компании Азербайджана, а также Турции, Греции, США, ОАЭ, Испании, Португалии и других стран.

Выставка даст посетителям возможность обсудить вопросы покупки и аренды недвижимости за рубежом непосредственно с профессионалами, получить консультации по ипотеке, инвестициям, налогам, виду на жительство и другим вопросам. Участники United Property Expo получат возможность общаться с основными застройщиками и агентствами недвижимости без посредников.

Участников выставки ждут особые условия покупки недвижимости: скидки, дополнительные выборы от агентств и помощь в оформлении документов.

Для получения дополнительной информации и регистрации: https://bit.ly/3N4wIxr

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakıda xarici daşınmaz əmlak sərgisi keçiriləcək

Самое важное

Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
26 октября 2022 г. 17:36
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
26 октября 2022 г. 16:49
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
25 октября 2022 г. 18:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
24 октября 2022 г. 21:07
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
24 октября 2022 г. 20:13
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
23 октября 2022 г. 14:25
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
22 октября 2022 г. 16:09
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
21 октября 2022 г. 21:03
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
21 октября 2022 г. 20:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi