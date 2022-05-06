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В Баку пройдет выставка-конференция Partners & Business

В Баку пройдет выставка-конференция Partners & Business 16-18 июня в Баку состоится выставка-конференция Partners Business, целью которое является продвижение местной продукции и услуг.
Бизнес
6 мая 2022 г. 16:36
В Баку пройдет выставка-конференция Partners & Business

16-18 июня в Баку состоится выставка-конференция Partners & Business, целью которое является продвижение местной продукции и услуг.

Как сообщает Report, выставка пройдет в Kristal Hall.

На выставке, которая будет организована совместно Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBIA), Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей), Государственным агентством занятости, будут представлены продукты и услуги, импортируемые и производимые местными компаниями в сфере промышленности, сельского хозяйства, ИКТ, образования, строительства, логистики и т. д.

В 3-дневной конференции ожидается участие около 2 тыс. предпринимателей и проведение панельных обсуждений.

В целом в выставке ожидается участие около 200 компаний и 10 тыс. посетителей. Целью проведения выставки является более широкое продвижение азербайджанских компаний, расширение возможностей выхода на рынки, развитие делового сотрудничества между местными компаниями, налаживание новых сотруднических связей.

Напомним, что выставка-конференция Partners & Business проходила в 2019 и 2020 годах.

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Версия на английском языке Baku to host Partners & Business exhibition and conference
Версия на азербайджанском языке Bakıda yenidən “Partners & Business” sərgi-konfransı keçiriləcək

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