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В Баку пройдет VI промо-выставка местных компаний

В Баку пройдет VI промо-выставка местных компаний 18-21 июня в Бакинском экспо центре состоится VI промо-выставка местных компаний.
Бизнес
22 мая 2025 г. 10:25
В Баку пройдет VI промо-выставка местных компаний

18-21 июня в Бакинском экспо центре состоится VI промо-выставка местных компаний.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA), на выставке будут представлены товары и услуги около 300 местных компаний в сфере промышленности, сельского хозяйства, пищевой промышленности, ИКТ, образования, строительства, логистики, текстильной и других сферах.

Это будет самое крупное собрание местных компаний за все годы проведения выставки.

Целью выставки является ознакомление широкой аудитории с деятельностью азербайджанских компаний, поощрение их доступа к новым рынкам, а также расширение взаимного сотрудничества между компаниями.

Партнерами выставки в этом году выступают Государственное агентство занятости, Государственное рекламное агентство и Общественное объединение "Национальная ассоциация общества предпринимателей".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yerli şirkətlərin 6-cı tanıtım sərgisi keçiriləcək

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