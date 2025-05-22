В Баку пройдет VI промо-выставка местных компаний

18-21 июня в Бакинском экспо центре состоится VI промо-выставка местных компаний.

18-21 июня в Бакинском экспо центре состоится VI промо-выставка местных компаний.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA), на выставке будут представлены товары и услуги около 300 местных компаний в сфере промышленности, сельского хозяйства, пищевой промышленности, ИКТ, образования, строительства, логистики, текстильной и других сферах.

Это будет самое крупное собрание местных компаний за все годы проведения выставки.

Целью выставки является ознакомление широкой аудитории с деятельностью азербайджанских компаний, поощрение их доступа к новым рынкам, а также расширение взаимного сотрудничества между компаниями.

Партнерами выставки в этом году выступают Государственное агентство занятости, Государственное рекламное агентство и Общественное объединение "Национальная ассоциация общества предпринимателей".