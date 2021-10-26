В Баку пройдет саммит по инвестициям и культуре

В Баку 29 октября стартует Азербайджанский саммит по инвестициям и культуре.

В Баку 29 октября стартует Азербайджанский саммит по инвестициям и культуре.

Как сообщает Report, мероприятие пройдет при поддержке министерств экономики и культуры, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ICYF).

В саммите примут участие официальные лица, бизнесмены, инвесторы, стартаперы, молодежные организации, представители международных организаций и дипломатического корпуса из стран-членов Организации исламского сотрудничества.

В рамках саммита предусмотрены панельные дискуссии на различные темы (зеленая промышленность, пищевые и сельскохозяйственные технологии, финансовые технологии, возобновляемые источники энергии, авиация, логистика), презентации, двусторонние встречи, специальная программа для стартапов, культурные и другие мероприятия.