О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку пройдет саммит по инвестициям и культуре

В Баку пройдет саммит по инвестициям и культуре В Баку 29 октября стартует Азербайджанский саммит по инвестициям и культуре.
Бизнес
26 октября 2021 г. 13:33
В Баку пройдет саммит по инвестициям и культуре

В Баку 29 октября стартует Азербайджанский саммит по инвестициям и культуре.

Как сообщает Report, мероприятие пройдет при поддержке министерств экономики и культуры, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ICYF).

В саммите примут участие официальные лица, бизнесмены, инвесторы, стартаперы, молодежные организации, представители международных организаций и дипломатического корпуса из стран-членов Организации исламского сотрудничества.

В рамках саммита предусмотрены панельные дискуссии на различные темы (зеленая промышленность, пищевые и сельскохозяйственные технологии, финансовые технологии, возобновляемые источники энергии, авиация, логистика), презентации, двусторонние встречи, специальная программа для стартапов, культурные и другие мероприятия.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Baku to host Azerbaijan Investment and Culture Summit
Версия на азербайджанском языке Bakıda Azərbaycan İnvestisiya və Mədəniyyət Sammiti keçiriləcək

Самое читаемое

В Баку повесилась 35-летняя женщина 
ФотоВ Баку повесилась 35-летняя женщина 
23 октября 2021 г. 19:44
Вагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
ФотоВагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
21 октября 2021 г. 13:29
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
22 октября 2021 г. 14:58
На следующей неделе будут выплачены все пособия, пенсии, компенсации
На следующей неделе будут выплачены все пособия, пенсии, компенсации
21 октября 2021 г. 10:26
Посольство Азербайджана в России разоблачило еще один фейк армянских СМИ
Посольство Азербайджана в России разоблачило еще один фейк армянских СМИ
23 октября 2021 г. 19:30
Новая серия мультфильма Маша и Медведь посвящена Азербайджану
ВидеоНовая серия мультфильма "Маша и Медведь" посвящена Азербайджану
21 октября 2021 г. 17:58
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16
Лига конференций: Карабах одержал волевую победу в матче с Кайратом
ФотоЛига конференций: "Карабах" одержал волевую победу в матче с "Кайратом"
21 октября 2021 г. 22:37
Узбекистан выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане
Узбекистан выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане
23 октября 2021 г. 11:22
Минздрав Азербайджана обратился к родителям учеников
Минздрав Азербайджана обратился к родителям учеников
20 октября 2021 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi