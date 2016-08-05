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    В Баку пройдет расширенное заседание Российско-азербайджанского делового совета

    В мероприятии примут участие министр экономического развития России Алексей Улюкаев и министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Расширенное заседание Российско-азербайджанского делового совета (РАДС) пройдет 8 августа в Баку, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Как сообщили в РАДС, заседание приурочено к визиту президента России Владимира Путина в Азербайджан.

    В мероприятии примут участие министр экономического развития России Алексей Улюкаев, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, а также председатель РАДС – генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков.

    Программа мероприятия предполагает проведение встреч  российской делегации с представителями крупнейших азербайджанских компаний в области пищевой промышленности, строительства и производства стройматериалов, туризма, автомобилестроения, инжиниринга, инвестиционной деятельности, финансово-банковского сектора и других.

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