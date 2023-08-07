В Баку пройдет очередная ярмарка меда

В Баку пройдет очередная Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства.

В Баку пройдет очередная Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства.

Как сообщает Report, ярмарка проходит ежегодно при совместной организации Министерства сельского хозяйства и общественного объединения "Ассоциация пчеловодов Азербайджана".

Ярмарка пройдет в сентябре-октябре в Наримановском районе столицы по адресу: улица Фатали хана Хойского, 5.

Мероприятие продлится 20 дней, свою продукцию представят 250 отечественных пчеловодов.

Участников обеспечат всем необходимым инвентарем и средствами личной гигиены (медицинская маска, перчатки, антисептический гель, защитные шапочки).