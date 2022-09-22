В Баку пройдет образовательная выставка-ярмарка

В Баку пройдет образовательная выставка-ярмарка - BYF EduExpo 2022

В Баку пройдет образовательная выставка-ярмарка - BYF EduExpo 2022.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики.

В сообщении сказано, что образовательная выставка-ярмарка, организованная совместно с Министерством науки и образования, KOBIA и Ассоциацией частных учебных заведений Азербайджана, Ассоциацией субъектов и клубов малого и среднего бизнеса (KOBSKA) и Медиацентром "Хазар" пройдет под девизом "Построй свое будущее!".

На выставке, которая пройдет с 30 сентября по 2 октября, примут участие 50 компаний.

Цель выставки-ярмарки - ознакомление с малыми и средними компаниями, предоставляющими услуги в сфере образования, расширение возможностей сотрудничества, увеличение объемов продаж и поддержка развития бизнеса.

Вход на выставку-ярмарку свободный.