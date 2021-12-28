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В Баку пройдет Международный кадровый форум

В Баку пройдет Международный кадровый форум В Баку пройдет Международный кадровый форум (HR-форум), посвященный продвижению новинок в области человеческих ресурсов, распространению передовых инноваций и технологий в этой области, а также обмену разнообразным опытом.
Бизнес
28 декабря 2021 г. 15:23
В Баку пройдет Международный кадровый форум

В Баку пройдет Международный кадровый форум (HR-форум), посвященный продвижению новинок в области человеческих ресурсов, распространению передовых инноваций и технологий в этой области, а также обмену разнообразным опытом.

Как передает Report со ссылкой на Азербайджанский институт управления персоналом, на форуме примут участие международные организации со всего мира, руководители отдела кадров, государственные чиновники, бизнесмены и предприниматели и другие.

Международный HR-форум состоится 28 января 2022 года в отеле Baku Boulevard, а организатором является Азербайджанский институт управления персоналом.

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Версия на английском языке Baku to host international HR-Forum

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