В Баку пройдет Международный кадровый форум

В Баку пройдет Международный кадровый форум (HR-форум), посвященный продвижению новинок в области человеческих ресурсов, распространению передовых инноваций и технологий в этой области, а также обмену разнообразным опытом.

В Баку пройдет Международный кадровый форум (HR-форум), посвященный продвижению новинок в области человеческих ресурсов, распространению передовых инноваций и технологий в этой области, а также обмену разнообразным опытом.

Как передает Report со ссылкой на Азербайджанский институт управления персоналом, на форуме примут участие международные организации со всего мира, руководители отдела кадров, государственные чиновники, бизнесмены и предприниматели и другие.

Международный HR-форум состоится 28 января 2022 года в отеле Baku Boulevard, а организатором является Азербайджанский институт управления персоналом.