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В Баку пройдет Международный форум МСП

В Баку пройдет Международный форум МСП Баку примет международный форум малого и среднего предпринимательства (МСП) в ноябре этого года.
Бизнес
28 июня 2023 г. 12:13
В Баку пройдет Международный форум МСП

Баку примет Международный форум малого и среднего предпринимательства (МСП) в ноябре этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов, выступая в видеоформате на проходящем в Нью-Йорке мероприятии, посвященном Дню микро-, малых и средних предприятий.

Мамедов отметил, что форум, который будет проходить в рамках сотрудничества с Международным советом по малому бизнесу (ICSB), станет важной платформой для расширения связей между местными и зарубежными МСП, инвесторами, академическими кругами. Председатель KOBİA также проинформировал о поддержке, оказываемой МСП в Азербайджане, деятельности KOBİA в этой области, сотрудничестве агентства, являющегося членом IRSB, с организацией.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu il Bakıda Beynəlxalq KOB Forumu keçiriləcək

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