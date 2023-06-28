В Баку пройдет Международный форум МСП

Баку примет международный форум малого и среднего предпринимательства (МСП) в ноябре этого года.

Баку примет Международный форум малого и среднего предпринимательства (МСП) в ноябре этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов, выступая в видеоформате на проходящем в Нью-Йорке мероприятии, посвященном Дню микро-, малых и средних предприятий.

Мамедов отметил, что форум, который будет проходить в рамках сотрудничества с Международным советом по малому бизнесу (ICSB), станет важной платформой для расширения связей между местными и зарубежными МСП, инвесторами, академическими кругами. Председатель KOBİA также проинформировал о поддержке, оказываемой МСП в Азербайджане, деятельности KOBİA в этой области, сотрудничестве агентства, являющегося членом IRSB, с организацией.