В Баку пройдет Международный бизнес-форум

14-17 ноября в Баку пройдет 25-й Международный бизнес-форум (International Business Forum - IBF).

14-17 ноября в Баку пройдет 25-й Международный бизнес-форум (International Business Forum - IBF).

Как сообщили Report в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики, форум организован Агентством и Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD).

Основной целью форума, ежегодно проводимого в различных странах, является развитие двусторонних экономических и торговых связей между странами, создание устойчивых моделей сотрудничества, укрепление инвестиционного сотрудничества и деловых связей. С этой целью в рамках форума пройдет ряд конференций, презентаций, двусторонних встреч, выставок и других мероприятий.

На встрече находящегося с визитом в Турции председателя правления KOBİA Орхана Мамедова и президента IBF, основателя MÜSİAD Эрола Ярара обсуждались вопросы подготовки к форуму. В рамках мероприятия планируется также ознакомление иностранных инвесторов с благоприятной бизнес и инвестиционной средой Азербайджана, установление прямых деловых связей между бизнесменами, презентация инвестиционных возможностей Карабаха.