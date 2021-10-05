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В Баку пройдет Международный бизнес-форум

В Баку пройдет Международный бизнес-форум 14-17 ноября в Баку пройдет 25-й Международный бизнес-форум (International Business Forum - IBF).
Бизнес
5 октября 2021 г. 17:40
В Баку пройдет Международный бизнес-форум

14-17 ноября в Баку пройдет 25-й Международный бизнес-форум (International Business Forum - IBF).

Как сообщили Report в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики, форум организован Агентством и Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD).

Основной целью форума, ежегодно проводимого в различных странах, является развитие двусторонних экономических и торговых связей между странами, создание устойчивых моделей сотрудничества, укрепление инвестиционного сотрудничества и деловых связей. С этой целью в рамках форума пройдет ряд конференций, презентаций, двусторонних встреч, выставок и других мероприятий.

На встрече находящегося с визитом в Турции председателя правления KOBİA Орхана Мамедова и президента IBF, основателя MÜSİAD Эрола Ярара обсуждались вопросы подготовки к форуму. В рамках мероприятия планируется также ознакомление иностранных инвесторов с благоприятной бизнес и инвестиционной средой Азербайджана, установление прямых деловых связей между бизнесменами, презентация инвестиционных возможностей Карабаха.

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Версия на английском языке ФотоBaku to host International Business Forum 
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Beynəlxalq Biznes Forum keçiriləcək

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