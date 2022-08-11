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В Баку пройдет международная зерноторговая конференция

В Баку пройдет международная зерноторговая конференция В Баку пройдет XII Международная зерновая торговая конференция Global Grain Outlook. Организатор мероприятия - Российский зерновой союз.
Бизнес
11 августа 2022 г. 04:42
В Баку пройдет международная зерноторговая конференция

В Баку пройдет XII Международная зерновая торговая конференция Global Grain Outlook. Организатор мероприятия - Российский зерновой союз.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, информация об этом размещена на сайте ведомства. Конференция пройдет с 4 по 7 октября.

Организаторы отметили, что выбрали местом проведения конференции Азербайджан из-за его уникального географического положения, которое позволяет рассматривать эту страну как связующее звено между зерновыми рынками Причерноморья, Азии и Ближнего Востока, а также ввиду позитивного имиджа Азербайджана и его позиционирования как "зерновых ворот" между исламским миром и странами Черноморского региона.

В рамках конференции предусматривается широкая дискуссия о средне- и долгосрочных тенденциях развития зернового производства, путях содействия инвестициям, включая коллективные, несколькими заинтересованными странами в зерновое производство и инфраструктуру зернового рынка, а также механизмах финансирования производства и торговли зерном.

Участники обсудят подходы к определению "справедливой" цены на зерно на основе баланса интересов как производителей, так и потребителей, а также меры по обеспечению доступности продуктов переработки зерна для всех групп населения различных стран.

Важным и актуальным вопросом является новое качество зерновой логистики, создание новых транспортных коридоров, в том числе использование для поставок зерна "Шелкового пути", создание зернового коридора Север - Юг с выходом на Персидский залив и др.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda beynəlxalq taxıl ticarət konfransı keçiriləcək

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