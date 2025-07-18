В Баку пройдет конференция и выставка на тему "Коридоры, грузы, инфраструктура"

9-11 сентября в Баку пройдет 4-я Международная конференция и выставка Black and Caspian Freight Forum 2025 на тему "Коридоры, грузы, инфраструктура".

9-11 сентября в Баку пройдет 4-я Международная конференция и выставка Black and Caspian Freight Forum 2025 на тему "Коридоры, грузы, инфраструктура".

Как сообщает Report, мероприятие соберет до 250 представителей из более чем 25 стран.

В этом году впервые в рамках официальной программы будут представлены предварительно запланированные B2B встречи для обеспечения более эффективного и результативного участия.

Основные темы форума охватят текущее состояние международных транспортных коридоров в регионе, а также перспективы их развития в будущем. На первом месте стоит задача расширения сотрудничества в области транспорта и логистики в Черноморском и Каспийском регионах, а также укрепление связей между странами и увеличение транзитного потенциала.

В ходе обсуждений будет рассматриваться стремление Азербайджана усилить свои позиции в качестве логистического центра, играющего важную роль в обеспечении транспортных связей между Азией и Европой как по морским, так и по наземным маршрутам.

В рамках мероприятия также будет проанализировано будущее морских портов региона.