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В Баку пройдет конференция и выставка на тему "Коридоры, грузы, инфраструктура"

В Баку пройдет конференция и выставка на тему "Коридоры, грузы, инфраструктура" 9-11 сентября в Баку пройдет 4-я Международная конференция и выставка Black and Caspian Freight Forum 2025 на тему "Коридоры, грузы, инфраструктура".
Бизнес
18 июля 2025 г. 14:59
В Баку пройдет конференция и выставка на тему Коридоры, грузы, инфраструктура

9-11 сентября в Баку пройдет 4-я Международная конференция и выставка Black and Caspian Freight Forum 2025 на тему "Коридоры, грузы, инфраструктура".

Как сообщает Report, мероприятие соберет до 250 представителей из более чем 25 стран.

В этом году впервые в рамках официальной программы будут представлены предварительно запланированные B2B встречи для обеспечения более эффективного и результативного участия.

Основные темы форума охватят текущее состояние международных транспортных коридоров в регионе, а также перспективы их развития в будущем. На первом месте стоит задача расширения сотрудничества в области транспорта и логистики в Черноморском и Каспийском регионах, а также укрепление связей между странами и увеличение транзитного потенциала.

В ходе обсуждений будет рассматриваться стремление Азербайджана усилить свои позиции в качестве логистического центра, играющего важную роль в обеспечении транспортных связей между Азией и Европой как по морским, так и по наземным маршрутам.

В рамках мероприятия также будет проанализировано будущее морских портов региона.

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Версия на английском языке Baku to host conference and fair on corridors, cargo, and infrastructure
Версия на азербайджанском языке Bakıda "Dəhlizlər, yüklər, infrastruktur” mövzusunda konfrans və sərgi keçiriləcək

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