В Баку пройдет IV выставка Rebuild Karabakh

11:31

В Бакинском Экспо Центре 15-17 октября пройдет IV Азербайджанская Международная выставка (Rebuild Karabakh 2024), посвященная восстановлению, реконструкции и развитию Карабахского региона Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

В ведомстве сообщили, что Агентство в этом году на выставке будет представлено специальным стендом, чтобы поддержать продвижение продукции и услуг представителей малого и среднего бизнеса.