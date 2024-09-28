В Баку пройдет IV выставка Rebuild Karabakh

В Бакинском Экспо Центре 15-17 октября пройдет IV Азербайджанская Международная выставка (Rebuild Karabakh 2024), посвященная восстановлению, реконструкции и развитию Карабахского региона Азербайджана.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).
В ведомстве сообщили, что Агентство в этом году на выставке будет представлено специальным стендом, чтобы поддержать продвижение продукции и услуг представителей малого и среднего бизнеса.
Субъекты малого и среднего бизнеса, желающие бесплатно выставить свою продукцию и услуги на стенде KOBİA, и чье направление деятельности соответствует тематике выставки, могут обратиться в Агентство, заполнив