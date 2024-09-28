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В Баку пройдет IV выставка Rebuild Karabakh

В Баку пройдет IV выставка Rebuild Karabakh 11:31
Бизнес
28 сентября 2024 г. 12:08
В Баку пройдет IV выставка Rebuild Karabakh

В Бакинском Экспо Центре 15-17 октября пройдет IV Азербайджанская Международная выставка (Rebuild Karabakh 2024), посвященная восстановлению, реконструкции и развитию Карабахского региона Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

В ведомстве сообщили, что Агентство в этом году на выставке будет представлено специальным стендом, чтобы поддержать продвижение продукции и услуг представителей малого и среднего бизнеса.

Субъекты малого и среднего бизнеса, желающие бесплатно выставить свою продукцию и услуги на стенде KOBİA, и чье направление деятельности соответствует тематике выставки, могут обратиться в Агентство, заполнив заявку до 8 октября.

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Версия на английском языке Baku to host 4th Rebuild Karabakh exhibition
Версия на азербайджанском языке Bakıda IV "Rebuild Karabakh" sərgisi keçiriləcək

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