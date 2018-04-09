В Баку пройдет II Финансово-инвестиционный форум, спикеры из иностранного и госсектора поделятся своим опытом

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Объявлены спикеры, которые выступят 5 мая в Баку на II Финансово-инвестиционном форуме, проводимом при поддержке и участии ведущих азербайджанских компаний.

Об этом сообщили Report организаторы форума.

Форум проводится под девизом "Цифровые бизнес-тренды". Спикеры представляют государственные учреждения и субъекты частного бизнеса.

Государственные органы представлены на форуме министерством налогов, Палатой надзора над финансовыми рынками, Центром анализа экономических реформ и коммуникаций. На мероприятии ожидаются выступления докладчиков из Швеции и Кипра. Список докладчиков представлен ниже:



I ПАНЕЛЬ: Инвестиционные стратегии

Вступительная речь Вусал Гасымлы Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Модератор Ниязи Аббасов Baker Tilly Спикер Эфе Эзер Societe Generale Bank Спикер Толга Котан SOCAR Спикер Ягуб Рагимов 7Marketz Group Inc Спикер Эмин Велиев Keepface Вопросы-ответы











II ПАНЕЛЬ: Налоговая политика и бухгалтерский учет







Модератор Эмин Исмаилов ANC Group Спикер Ниджат Иманов Министерство налогов Спикер Нармин Гаджиева Baker Tilly Спикер Мушфиг Алиев KPMG Спикер Эмин Саттаров SM Consulting







III ПАНЕЛЬ: Стратегии финансирования

Модератор Вугар Ахундов PwC Спикер Орхан Мамедов Ata Sığorta Спикер Айдын Гусейнов AFB Bank Спикер Хаяла Нагиева Pasha Bank Спикер Талех Нахмадов Палата надзора над финансовыми рынками

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.fif.az и официальной странице на Facebook - www.facebook.com/fifazerbaijan.

Финансово-инвестиционный форум проводится ежегодно. На первом форуме, состоявшемся 5 мая 2017 года, участвовало свыше 400 менеджеров из более чем 200 компаний.