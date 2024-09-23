В Баку пройдет I заседание рабгруппы по экономсотрудничеству между Азербайджаном и Словакией

14:15 Азербайджан обсудил со Словакией первое заседание рабочей группы по экономическому сотрудничеству, которое пройдет в Баку, и подготовку к бизнес-форуму.

Азербайджан и Словакия обсудили подготовку к первому заседанию рабочей группы по экономическому сотрудничеству, которое пройдет в Баку, и к бизнес-форуму.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в соцсети "Х" написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, который встретился с вице-премьером, министром экономики Словакии Денисой Саковой.

По словам министра, стороны также обсудили возможности использования потенциала Азербайджана в укреплении энергетической безопасности региона Центральной и Юго-Восточной Европы, приоритеты экономического сотрудничества, перспективы развития делового партнерства, совместную деятельность в энергетике, сотрудничество в сфере фармацевтики и обмен опытом.