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​​​​​​​В Баку пройдет I выставка местного производства и производственных технологий

​​​​​​​В Баку пройдет I выставка местного производства и производственных технологий 7-9 декабря в Бакинском дворце спорта при совместной организации Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики и компании Marsol Group пройдет I выставка местного производства и производственных технологий.
Бизнес
18 сентября 2023 г. 17:06
​​​​​​​В Баку пройдет I выставка местного производства и производственных технологий

7-9 декабря в Бакинском дворце спорта при совместной организации Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики и компании Marsol Group пройдет I выставка местного производства и производственных технологий.

Об этом Report сообщили в KOBİA.

На выставке будет представлена​ продукция, производимая предприятиями, действующими в нашей стране, а также современное производственное оборудование и технологии. Целью проведения выставки является содействие продвижению отечественной продукции и ознакомление с ней потребителей.

В рамках выставки пройдут различные конкурсы, презентации и встречи в формате B2B.

Желающие представить свою продукцию на выставке местные производители могут обращаться по номеру *0555.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda I Yerli İstehsalat və İstehsal Texnologiyaları Sərgisi keçiriləcək

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