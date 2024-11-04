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В Баку пройдет Глобальный форум мозговых центров

В Баку пройдет Глобальный форум мозговых центров
Бизнес
4 ноября 2024 г. 13:47
В Баку пройдет Глобальный форум мозговых центров

16 ноября в Баку пройдет Глобальный форум мозговых центров, посвященный теме "Глобальная зеленая экономика: климатические действия, финансирование и инновации".

Как сообщает Report, форум пройдет при совместной организации Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), Азиатского банка развития (АБР), Института Азиатского банка развития (ИАБР) и Института Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC Institute).

Мероприятие соберет представителей ведущих мировых мозговых центров, входящих в сеть T20, ученых, депутатов, представителей государственных органов, частного сектора, НПО и других заинтересованных сторон.

На форуме ведущие мировые эксперты обсудят пути достижения климатической устойчивости и реализации Парижского соглашения.

На мероприятии выступят исполнительный директор ЦАЭРК Вюсал Гасымлы, исполнительный директор ИАБР Тецуси Сонобе, специальный советник президента Индонезии Бамбанг Броджонегоро, президент Всемирного фонда дикой природы Адиль Наджам и другие.

Форум будет состоять из двух частей: "Глобальные пути к устойчивости: смягчение последствий, адаптация и энергетический переход" и "Зеленые финансы для глобальной климатической устойчивости: стратегии и инновации".

Мероприятие пройдет в административном здании ЦАЭРК в гибридном формате. Для онлайн-участия в дискуссиях необходимо зарегистрироваться на сайте http://globalthinktanksforum.ereforms.org.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Qlobal Beyin Mərkəzləri Forumu keçiriləcək

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