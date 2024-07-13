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В Баку пройдет фестиваль инноваций и технологий iFest

В Баку пройдет фестиваль инноваций и технологий iFest 23 июля в Баку состоится фестиваль инноваций и технологий iFest, организованный Общественным объединением "Ассоциация субъектов и клубов малого и среднего бизнеса" (KOBSKA).
Бизнес
13 июля 2024 г. 17:40
В Баку пройдет фестиваль инноваций и технологий iFest

23 июля в Баку состоится фестиваль инноваций и технологий iFest, организованный Общественным объединением "Ассоциация субъектов и клубов малого и среднего бизнеса" (KOBSKA).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ассоциацию.

В рамках фестиваля запланирована выставка для порядка 30 стартапов, встречи с инвесторами, презентация "Стартап-форума", панельные дискуссии, технологические шоу и концертная программа.

Фестиваль, проводимый в этом году под лозунгом "Зеленые технологии во имя зеленого мира", посвящен 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda "iFest" innovasiya və texnologiya festivalı keçiriləcək

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