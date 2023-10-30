В Баку пройдет Церемония вручения призов FIA

В Баку 5-8 декабря пройдут заседания генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA) и Церемония вручения призов FIA ("FIA Prize-Giving Ceremony").

В Баку 5-8 декабря пройдут заседания генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA) и Церемония вручения призов FIA ("FIA Prize-Giving Ceremony").

Как сообщает Report со ссылкой федерацию, церемония вручения призов FIA считается одним из самых престижных и ожидаемых мероприятий в области автомобильного спорта.

В те же дни в столице будут организованы заседания генеральной ассамблеи Международного туристического альянса (AIT), представляющего интересы фонда FIA (FIA Foundation) и автомобильных клубов.

Решение о проведении Баку этого престижного мероприятия было принято в декабре прошлого года на заседании генассамблеи FIA в итальянском городе Болонье. За принятие этого международного мероприятия боролись несколько стран, в том числе Азербайджан.

Церемония награждения FIA проводится с 2011 года. Победителей выявляют по итогам заседаний генассамблеи FIA.