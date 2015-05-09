В Баку пройдет бизнес-форум Азербайджан-Саудовская Аравия

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ 15 мая в рамках визита в Азербайджан делегации во главе с министром торговли и промышленности Саудовской Аравии Тавфигом Фавзаном Алрабиахи в Баку состоится бизнес-форум Азербайджан-Саудовская Аравия.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), в бизнес-форуме предусматривается участие более 100 компаний Саудовской Аравии, представляющих различные сферы экономики.

Отметим, что организатор форума - компания Azpromo.

Мероприятие пройдет при поддержке министерства экономики и промышленности.