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    В Баку пройдет бизнес-форум Азербайджан-Саудовская Аравия

    В Азербайджан приедет министр торговли и промышленности Саудовской Аравии

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ 15 мая в рамках визита в Азербайджан делегации во главе с министром торговли и промышленности Саудовской Аравии Тавфигом Фавзаном Алрабиахи в Баку состоится бизнес-форум Азербайджан-Саудовская Аравия.

    Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), в бизнес-форуме предусматривается участие более 100 компаний Саудовской Аравии, представляющих различные сферы экономики.

    Отметим, что организатор форума - компания Azpromo.

    Мероприятие пройдет при поддержке министерства экономики и промышленности.

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