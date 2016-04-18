​В Баку пройдет бизнес-форум Азербайджан-Испания

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В рамках визита в Азербайджан делегации под руководством министра промышленности, энергетики и туризма Испании Хосе Мануэля Сориа в Баку состоится бизнес-форум Азербайджан-Испания при поддержке министерства экономики Азербайджана и организации Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (Azpromo).

Как сообщает Report со ссылкой на Azpromo, на форуме примут участие более 20 испанских компаний, осуществляющих деятельность в сфере строительства, транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, пищевой промышленности, охраны окружающей среды и т.д.

Мероприятие начнется 26 апреля в 11:00 в Бакинском бизнес-центре.

Предприниматели и представители деловых кругов Азербайджана приглашаются для участия в форуме.

Отметим, что испанский министр 15 апреля подал в отставку в связи с тем, что его имя всплыло в так называемых "панамских файлах". Как сообщили Azpromo в посольстве Испании в Азербайджане, испанскую делегацию в рамках визита в Азербайджан будет возглавлять другое официальное лицо, имя которого пока не уточняется.