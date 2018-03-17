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    В Баку пройдет бизнес-форум Азербайджан - ЕС

    Третье по счёту мероприятие состоится в июне
    © Report/ Elshan Baba

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Идет подготовка к третьему бизнес-форуму Азербайджан-Европейский Союз.

    Об этом заявил Report руководитель представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас.

    По его словам, мероприятие пройдет 5 июня в Баку.

    "Организация таких бизнес-форумов важна для лучшего знакомства деловых людей друг с другом. Потому что форум способствует деловым контактам. Ждем большое количество гостей", - отметил он. 

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