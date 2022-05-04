В Баку пройдет бизнес-форум Азербайджан-ЕС

Бизнес-форум Азербайджан-ЕС пройдет в Баку 17 мая.

Бизнес-форум Азербайджан-ЕС пройдет в Баку 17 мая.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Петр Михалко заявил на пресс-конференции.

По словам посла, в работе бизнес-форума примут участие представители действующих в Азербайджане европейских компаний, Азербайджано-итальянской торговой палаты, Азербайджано-французской торгово-промышленной палаты и др.

Участники форума обсудят перспективы углубления торгового сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.